В Невинномысске выявили 2000-й случай заражения коронавирусом

В Невинномысске количество заболевших коронавирусом достигло отметки в 2000 человек. Об этом говорят данные Роспотребнадзора, опубликованные на сайте.

За время пандемии местные врачи вылечили 1767 пациентов. Восемь горожан спасти не удалось.

Всего в Ставропольском крае число больных коронавирусом выросло до 39891. Большая часть зараженных - 35793 человека - выздоровели. 870 инфицированных скончались.

- Проведено 1 миллион 182 тысячи тестов для выявления новых случаев передачи инфекции. Заболевшим оказывается медпомощь. Работа для противодействия распространению инфекции продолжается. Уже в ближайшее время новая 10-тысячная партия вакцины поступит в медучреждения края, - писал Владимир Владимиров в соцсетях.