ФАС заметил нарушения в торгах "Газпром трансгаз Ставрополь"

Антимонопольная служба нашла нарушения в торгах, проводимых "Газпром трансгаз Ставрополь". Об этом сказано в официальном решении на сайте ФАС.

22 ноября 2020 года компания объявила о покупке услуг по обслуживанию компьютерной и оргтехники. За работу в течение года платили 4,5 млн рублей. В розыгрыше участвовали две заявки.

Организатор, по закону, может оценить надежность фирм: смогут ли те выполнить требования в полном объеме. Для этого они изучают историю проделанных компанией работ. Один из участвовавших в торгах ИП пожаловался на ход розыгрыша.

- Согласно сведениям, указанным в пояснениях организатора торгов, к рассмотрению не приняты 9 договоров из 12. Договоры не были приняты к рассмотрению ввиду представления в составе заявки договора субподряда и генподрядчиком, а не договор оказания услуг с Заказчиком/Покупателем, - сказано в решении.

Однако такое требование, согласно "Методике анализа", недопустимо. Заказчик должен принять исполнительные договоры без оговорок о статусе сторон.

- Признать жалобу обоснованной. Выдать ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" обязательное для исполнение предписание об устранении нарушений. Срок исполнения предписания - 10 дней, - написано в решении.