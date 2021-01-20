В Дагестане завели уголовное дело после смерти прокладчиков канализации

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту смерти двух рабочих. В преступлении подозревают ответственного за технику безопасности начальника, передает пресс-служба СКР по республике.

3 ноября 2020 года в селе Чаравали прокладывали канализационную траншею. Во время работ на двух человек обвалился грунт. От травм оба скончались на месте. В ходе проверки выяснилось, что до начала смены виновный не провел с подчиненными инструктаж и не обеспечил безопасность на стройке.

- Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан в отношении должностного лица строительной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказано в сообщении СКР.