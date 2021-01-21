Более 40 тысяч заболевших коронавирусом выявили на Ставрополье

Число заболевших коронавирусом на Ставрополье превысило отметку в 40 тысяч. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров.

За сутки специалисты выявили 240 больных. Всего известно о 40131 случае заражения. Из них 36058 закончились выздоровлением, а 877 - смертью.

- Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается. В крае ежедневно выполняется свыше 6 тысяч тестирований на COVID-19, за весь период — уже более 1 миллиона 188 тысяч. С теми, у кого выявлена коронавирусная инфекция, работают врачи, - написал губернатор.

В крае полным ходом идет прививочная кампания. Провакцинировались 7,5 тысяч местных жителей.