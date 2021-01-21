Мужчина из Кисловодска мирился с девушкой, угрожая убить ее брата

Вещдоки с места ЧП. Фото: МВД по СК

В Кисловодске задержали 42-летнего горожанина за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

К дежурному обратился местный житель, который сообщил, что ему угрожают предметом, похожим на пистолет. Полицейские приехали на место и задержали мужчину.

Выяснилось, что подозреваемый - бывший сожитель сестры потерпевшего. Пара разругалась, и девушка ушла жить к брату. Житель Кисловодска, вооружившись пистолетом, пошел мириться с любимой. Но в том доме ему были не рады. После просьбы уйти мужчина один раз выстрелил в воздух, а потом стал угрожать брату возлюбленной убийством.

- У гражданина изъят травматический пистолет, гильзы и несколько патронов. Отделением дознания ОМВД России по городу Кисловодску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Угроза убийством", - сказано в сообщении МВД по Ставрополью.