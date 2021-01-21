Ставропольца признали виновным в подготовке теракта

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал ставропольца виновным в подготовке теракта. В 2020 году мужчина присягнул на верность лидеру запрещенной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и пообещал посодействовать в подготовке взрыва в здании кинотеатра, расположенного в станице Курской. Это происходило зимой прошлого года. Потенциального боевика задержали, когда тот уже купил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранил их дома.

Были возбуждены уголовные дела. Суд признал ставропольца виновным и утвердил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Также он заплатит штраф в 200 тысяч рублей.