На 450 млн рублей Ставрополье закупит медоборудование

Во время совещания правительства Ставропольского края с министрами во главе с губернатором Владимиром Владимировым в режиме видеоконференции рассказали о предстоящей закупке медицинского оборудования. В том числе для пациентов с онкологическими заболеваниями — в Ставропольский краевой клинический онкодиспансер и Пятигорский межрайонный онкодиспансер. Поставят технику и в Невинномысскую городскую больницу и медучреждения, специализирующиеся на сердечно-сосудистых болезнях. Всего планируется потратить на эти цели 450 млн рублей. В этом году технику на 258 миллионов рублей завезут в городские больницы Кисловодска и Невинномысска.