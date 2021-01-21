После морозов на Ставрополье резко потеплеет до 7 градусов

Погода на Ставрополье после стойких морозов улучшится. Воздух 23 января прогреется до 7 градусов, передает краевой Гидрометцентр.

Впервые за долгое время плюсовая температура установится 22 января. Днем после морозной ночи до минус 13 градусов потеплеет до 4 градусов. В Ставрополе - от 2 до 4 градусов. Осадков не предвидится.

Ночью температура так же упадет до минус 13. А днем 23 января потеплеет на всей территории Ставропольского края. Ветер не сильный, до 10 метров в секунду. Осадки не прогнозируют.

По состоянию на 21 января снег лежит во всех территориях Ставрополья. Самый высокий уровень в Новоалександровском районе: не менее 12 сантиметров. В остальных районах от пары миллиметров до 11 сантиметров.