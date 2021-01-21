Стало известно, какие товары подорожали больше всего на Ставрополье

Иллюстративное фото Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северо-Кавказстат опубликовал данные о индексе потребительских цен на Ставрополье. "КП" выделила товары, которые больше других подорожали к началу 2021 года.

Больше всех - в полтора раза - подорожали огурцы. На 39,9% выросли в цене помидоры, на 17,8% - куриные яйца. Среди непотребительских товаров наибольшее увеличение стоимости отмечено у аспирина (14,7%). А среди услуг - у поездок на поезде: билет в плацкарт подорожал на 16,7%, а билет в купе - на 11,9%.

Несмотря на все невзгоды, подешевели путевки в санаторий (на 2%), вина игристые и крепленные до 20% (1,2-6,8%), а также некоторые цитрусовые и чеснок.

Больше информации о том, что подешевело, а что подорожало на Ставрополье к 2021 году, можно найти по ссылке.