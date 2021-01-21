Названы лекарства, упавшие в цене на Ставрополье

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Северо-Кавказстат сообщил об изменениях в индексе цен на Ставрополье. "КП" рассказывает, стоимость каких лекарств упала к началу 2021 года.

Снижение цены на 1-1,5% наблюдается у Алмагеля, Глицина, Нимесулида и Троксерутина. Остальные препараты либо не изменились в стоимости, либо стали дороже. Так, самый большой рост ценника отмечен у отечественного аспирина - 14,7%. Антибиотики, противовоспалительные и противоаллергенные подорожали на 3,3-6,9%, йод - на 2%.

За год индекс потребительских цен вырос на 5,6%. Отмечается, что самый большой скачек произошел у продовольственных товаров. Все, что мы едим или используем в пище, в среднем поднялись в цене на 8,6%.

Больше информации о том, что подешевело, а что подорожало на Ставрополье к 2021 году, можно найти по ссылке.