На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались семь человек

На Ставрополье зарегистрировали семь новых смертей от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Число летальных случаев достигло 884. Всего в крае выявили 40369 заболевших COVID. Выздоровели 36328 пациентов.

- Количество проведенных тестирований, которые помогают выявлять новые случаи заболевания и пресекать распространение инфекции, достигло отметки в 1 миллион 195 тысяч. Заболевшим оказывается медпомощь. Большие ожидания связаны с вакцинацией против COVID-19, - написал глава Ставрополья.

По словам губернатора, в крае привились уже более 8,6 тысяч человек. Талон на прием уже взяли 1,5 тысяч местных жителей. Поставки препарата будут только расти.