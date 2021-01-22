Потребительские цены на Ставрополье выросли на 5,7% за 2020 год

Индекс потребительских цен на Ставрополье за 2020 год подскочил на 5,7%. Об этом сообщает Северо-Кавказстат.

Самый высокий рост наблюдается в стоимости продовольственных товаров, следует из данных статистики. Так, за год цены на все, что мы едим или добавляем в пищу, в среднем увеличились на 8,6%. Непродовольственные товары выросли в стоимости на 5,4%, а услуги - на 3%.

Отметим, что некоторые товары подорожали более чем на 20%. К примеру, в декабре цена на огурцы выросла в полтора раза.

Больше информации о том, что подорожало, а что - подешевело на Ставрополье к 2021 году, можно найти в материале "КП - Ставрополь".