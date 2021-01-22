Власти Ставрополья выделили на "детей войны" 700 млн рублей

На Ставрополье выделили 700 млн рублей для выплат "детям войны". Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Вопрос подняли во время встречи Владимира Владимирова с министром труда и социальной защиты населения края Еленой Мамонтовой. Первые выплаты перечислят в марте, деньги получат около 140 тысяч человек. Сейчас решается вопрос с перечнем получателей средств.

Кроме того, министр и губернатор обсудили выплаты на детей от 3 до 7 лет в январе. Мамонтова уверяет, что деньги получены, до 23 января работа по выплатам будет завершена.

- Общий объём средств, выделенных на реализацию нацпроекта по курируемым министерством направлениям, составил в прошлом году около 5 миллиардов рублей. Всего же, по словам министра, на социальную политику в крае в 2020 году было направлено около 30 миллиардов рублей. Различного рода мерами соцподдержки в регионе пользуется порядка 900 тысяч человек. Все они получили выплаты в полном объёме, - сообщает пресс-служба губернатора.