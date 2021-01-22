Почти полтысячи сирот получат квартиры на Ставрополье

Больше 460 сирот получат жилье на Ставрополье в 2021 году, сообщает управление по информационной политике Правительства края.

Работа ведется по государственной программе региона "Развитие образования". Из бюджета Ставрополья выделено 284 млн рублей, из федерального - 128 млн. Большая часть жилья - квартиры в новостройках, уже отделанные и оборудованные сантехникой и плитами. Дома строятся в Пятигорске, Ставрополе, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках.

- Жилье передается по договору специализированного найма на пять лет, в течение которых ведется контроль за его использованием. Это сделано для социальной адаптации детей-сирот и защиты их прав от мошенников. После этого срока жильцы смогут приватизировать полученные помещения, - сказано в сообщении правительства.

В 2021 году планируется обеспечить жильем 461 человек, что на 80 больше, чем в прошлом году.