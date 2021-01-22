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До начала жатвы на Ставрополье починят 8,5 тысяч сельхозмашин

1,2 тысяч единиц техники уже отремонтированы
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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До начала полевых работ на Ставрополье отремонтируют 8,5 тысяч единиц сельхозтехники. Об этом сообщило управление по информационной политике Правительства края.

Починку машин проведут в феврале и начале весны. Специалисты хотят справиться до конца марта. Те 8,5 тысяч машин, которые починят, входят трактора, комбайны и грузовики. По состоянию на 22 января обследованы и починены почти 1,2 тысяч единиц техники.

- Машинно-транспортный парк сельхозтехники региона на сегодняшний день составляет 85,6 тысяч единиц, В прошлом году было приобретено более 3,3 тысяч единиц новой техники на сумму 5,4 млрд рублей, из них по льготным кредитам – на сумму более 1,2 млрд рублей, по программам агролизинга – на сумму более 1,2 млрд рублей. Еще 3 млрд рублей выделено за счет других программ, - приводит управление по информполитике слова регионального министра сельского хозяйства Сергея Ридного.