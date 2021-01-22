До начала жатвы на Ставрополье починят 8,5 тысяч сельхозмашин

До начала полевых работ на Ставрополье отремонтируют 8,5 тысяч единиц сельхозтехники. Об этом сообщило управление по информационной политике Правительства края.

Починку машин проведут в феврале и начале весны. Специалисты хотят справиться до конца марта. Те 8,5 тысяч машин, которые починят, входят трактора, комбайны и грузовики. По состоянию на 22 января обследованы и починены почти 1,2 тысяч единиц техники.

- Машинно-транспортный парк сельхозтехники региона на сегодняшний день составляет 85,6 тысяч единиц, В прошлом году было приобретено более 3,3 тысяч единиц новой техники на сумму 5,4 млрд рублей, из них по льготным кредитам – на сумму более 1,2 млрд рублей, по программам агролизинга – на сумму более 1,2 млрд рублей. Еще 3 млрд рублей выделено за счет других программ, - приводит управление по информполитике слова регионального министра сельского хозяйства Сергея Ридного.