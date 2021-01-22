На Ставрополье под колесами прицепа трактора погиб человек

В Ставропольском крае под колесами прицепа погиб прохожий. Заведено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) на 66-летнего работника по сбору и вывозу бытовых отходов, рассказали в региональном СКР. Трагедия произошла в селе Сенгилеевском.

- В ноябре 2020 года он на тракторе с неисправным прицепом, на котором отсутствовала тормозная система и был неисправен механический стояночный тормоз с ручным приводом, приехал разгружать бытовые отходы. В процессе разгрузки подозреваемый отцепил от трактора неисправный прицеп, который покатился и совершил наезд на 57-летнего мужчину, подошедшего ему помочь, - отметили в ведомстве.