В Невинномысске вынесли приговор банде наркоторговцев

Суд вынес приговор для группы наркоторговцев из Невинномысска. Об этом сообщает источник "КП" в правоохранительных органах.

В 2012-2013 годах банда сбывала амфетамин в крупных размерах. Организатором бизнеса стал Павел Чепуркин. В долю вошли также Евгений Кагановский, Андрей Шишков, Алексей Дорошенко и Роман Поминов. В пресс-службе Прокуратуры по Ставропольскому краю уточнили, что наркотики поставляли из Санкт-Петербурга.

Дело поступило в суд еще в 2016 году. За эти пять лет запись на сайте пополнилась более чем сотней записей о ходе заседаний и еще столько же заметок о жалобах в Краевой суд. Однако ни одна апелляция так и не была удовлетворена.

- Члены банды признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору в значительном размере" (11 эпизодов), "Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере" (3 эпизода), "Незаконное приобретение, хранение психотропных веществ без цели сбыта в крупном размере" УК РФ, - сказано в сообщении прокуратуры.

Лидеру банды дали 13 лет тюрьмы, его сообщникам - от 8 до 11 лет. Все они будут находиться в колонии строгого режима. По решению суда, каждый день в СИЗО для осужденных будет считаться не за полтора, а за один день в тюрьме. Таким образом каждый мужчины сократил свой приговор на 6,5 лет.