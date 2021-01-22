ВТБ и правительство Дагестана обсудили перспективы развития сотрудничества

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21 января в рамках рабочего визита управляющий ВТБ в СКФО Александра Дыренко в Дагестан состоялась его встреча с Председателем Правительства Республики Дагестан Абдулпатахом Амирхановым.

На встрече стороны обсудили темы развития розничной сети ВТБ в республике. Отдельно затронули вопросы комплексного обслуживания сотрудников региональных компаний в рамках зарплатных проектов, а также сотрудничества банка и Правительства в части поддержки малого и среднего бизнеса региона.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, подчеркнул: «В прошлом году ВТБ открыл второй офис в Дагестане в городе Каспийске. Мы видим большой интерес со стороны жителей республики к услугам банка и намерены продолжать расширять свое присутствие на этой территории. В ближайших планах — открытие офиса нового формата в Махачкале. Поэтому мы нацелены активно взаимодействовать с Правительством Дагестана по вопросам развития системы розничного кредитования в регионе. ВТБ также готов к конструктивному диалогу по вопросам поддержки регионального бизнеса, в том числе - с использованием действующих механизмов льготного кредитования».

В настоящее время в СКФО работают 27 отделений ВТБ. Всего офисная сеть банка в России насчитывает 1,3 тысячи точек.