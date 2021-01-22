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В Благодарненском горокруге заменили 4 км изношенных труб магистрального водовода

Бюджет края выделил 58,9 млн рублей
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае на территории Благодарненского горокруга заменили 4 км изношенных железобетонных труб магистрального водовода на полиэтиленовые. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в МинЖКХ региона, краевой бюджет выделил на это 58,9 млн рублей.

- Эффект от проведенных работ по модернизации аварийного участка магистрального водовода ощутили жители поселений не только Благодарненского, но и Петровского горокруга, Туркменского, Буденновского, Арзгирского районов, - комментируют в министерстве.

Трубопровод построили еще в 80-е годы. Он обеспечивает водой не только жителей нескольких районов, но и социальные объекты.