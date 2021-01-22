На Ставрополье СКР начал проверку после танца подростка на "Вечном огне"

Следственный комитет Ставропольского края проводит проверку из-за разлетевшегося по сети ролика с танцами на мемориале "Вечный огонь" в Труновском районе. В селе Донское молодой человек исполнил лезгинку на мемориале, за что уже извинился.

По поручению руководителя краевого СКР, однако, началась процессуальная проверка.

Личность подростка, комментируют в ведомстве, установлена. Он станцевал у стелы "Вечная слава" памяти воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, 16 января.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.