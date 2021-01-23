В Ставрополе составлено 377 протоколов за нарушение масочного режима

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе за 2020 год было составлено 377 протоколов на предприятия, в которых были выявлены нарушения масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В общей сложности на фирмах было выявлено 445 нарушений мер профилактики против коронавируса. 377 – за беспечное отношение к обязательному ношению масок. При этом проверки прошли в 8,2 тысячах предприятий. Это кафе, магазины, рынки, торговые центры, супермаркеты, парки и ночные клубы.

В 2021 году практика продолжается. Составлены специальные рейдовые группы, проверяющие бизнес. На минувшей неделе составлено еще 26 протоколов.

Отмечается, что успешно идет компания по внедрению QR-кодов. Заявки подали 496 компаний.