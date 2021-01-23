Золушка, Мадонна, Шанель и Аполлон родились на Ставрополье в 2020 году

Иллюстративное фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ставропольский ЗАГС представил статистику по рождаемости и назвал самые распространенные и редкие имена для новорожденных в прошедшем 2020 году.

По статистике, за год супружеские обеты дали 13 тысяч ставропольцев. На свет родилось около 28 тысяч малышей. Отмечается, что все меньше детей рождаются вне брака – всего порядка 10 процентов.

В лидерах по рождаемости, ожидаемо, большие города: Ставрополь, Минводы, Пятигорск, Кисловодск и Невинномысск. Среди районов лидируют Шпаковский и Буденновский округа. 336 раз за год на свет появлялась двойня, дважды – тройня.

Удивительный рекорд зафиксирован по возрасту. Самым пожилым отцом оказался 72-летний мужчина. Самой возрастной мамочке – 56 лет, при чем это ее первый ребенок.

Самыми популярными именами стали Артем, Александр и София. В топ также входят Иван, Максим, Михаил, Мария, Милана, Алиса и Виктория. Специалисты ЗАГС отмечают рост популярности старорусских имен. Все чаще на свет появляются Святозары, Енисеи, Златомиры, Яросветы, Маркелы, Фаддеи, Анафии, Акулины, Лукерьи, Любавы и Февронии.

Ну а теперь к топу самых удивительных имен. В 2020 году родились Марс, Орнелла, Леонардо, Шанель, Аурелия, Аполлон, Милица, Мадонна, Гретта и Золушка.