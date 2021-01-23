Митинг в Ставрополе прошел достаточно мирно

В центре Ставрополя прошел несанкционированный митинг. Протестующие не смогли пройти на место проведения акции – площадь у монумента Солдату. Подробности с места событий сообщил корреспондент «КП - Северный Кавказ».

Из-за оцепления участникам акции в поддержку Алексея Навального оставалось собираться на пересечении проспектов Карла Маркса и Октябрьской революции. Полицейские объяснили, что оно связано с проведением санитарного дня. И попросили людей разойтись. Ведь акция не была согласована из-за пандемии.

Собравшиеся не думали слушать правоохранителей. А спустя некоторое время и вовсе решили передислоцироваться поближе к центру Ставрополя. Вход на площадь Ленина толпе вход был также закрыт. Поэтому митингующие обосновались на соседней Александровской площади. Здесь акция проходила мирно. Полиция задерживала только явных нарушителей и активистов с плакатами.

К 15 часам люди участники несанкционированной акции стали разбредаться по центру города и расходиться по домам.

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Митинг в Ставрополе 23 января 2021 года: несанкционированная акция прошла мирно

Несанкционированный митинг в Ставрополе 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального прошел мирно. Массовых задержаний и столкновений с полицией не было. Сотрудники правопорядка задерживали только явных нарушителей общественного порядка и масочного режима (подробнее).