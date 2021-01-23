На митинге 23 января в Ставрополе задержали нарушителей порядка

Место встречи участников несанкционированной акции было оцеплено

На митинге 23 января в Ставрополе задерживали только нарушителей правопорядка с плакатами и граждан, пренебрегавших нормами масочного режима.

Официальных данных о числе задержанных на данный момент нет. Однако, как сообщил корреспондент «КП - Северный Кавказ», как минимум два автобуса полиции были полностью заполнены людьми.

Напомним, что несанкционированная акция должна была пройти в 13:00 на Крепостной горе. Однако из-за проведения санитарного дня площадь перед памятником Солдату была закрыта. В результате протестующие собирались на проспекте Карла Маркса.

Спустя час они решили сменить место дислокации, переместившись на Александровскую площадь. К 15:00 люди начали расходиться.

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Митинг в Ставрополе 23 января 2021 года: несанкционированная акция прошла мирно

Несанкционированный митинг в Ставрополе 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального прошел мирно. Массовых задержаний и столкновений с полицией не было. Сотрудники правопорядка задерживали только явных нарушителей общественного порядка и масочного режима (подробнее).