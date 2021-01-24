Суд присяжных оправдал обвиняемого в смерти собутыльника на Ставрополье

В Красногвардейском районе суд присяжных оправдал Владимира Пасечного. Мужчину обвиняли в смерти собутыльника, передает пресс-служба районного суда.

Следствие установило, что днем 18 февраля 2019 года подсудимый выпивал в компании. Будучи пьян, он поссорился с приятелем и тремя ударами в голову и грудь свалил того на пол. Потом обвиняемый стал добивать потерпевшего ногами. Через сутки жертва скончалась дома.

Судмедэкспертиза квалифицировала вред как тяжкий. Пасечного задержали. Ему вменили статью "Причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть по неосторожности".

- Вердиктом коллегии присяжных заседателей признано недоказанным событие преступления. Приговором Красногвардейского районного суда оправдан по обвинению в совершении преступления за не установлением события преступления, - сказано в сообщении Красногвардейского районного суда.

Прокурор Григорий Симоненко обжаловал приговор. Апелляцию приняли к рассмотрению.

Отметим, что дело ранее отзывали из-за того, что фигуранту не разъяснили право ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела коллегией из шести присяжных.