Определен лидер по приросту заболевших коронавирусом на Ставрополье

Лидером по приросту заболевших коронавирусом стал Ставрополь. В краевом центре к утру 24 января выявили 52 новых случая.

Второе место занял Невинномысск, где за сутки зарегистрировали 13 больных. Затем идут Георгиевский городской округ (12), Кочубеевский район (11) и Труновский район (11), следует из сведений Роспотребнадзора.

В Ставропольском крае за сутки зафиксировали 241 зараженного. Всего в регионе известно о 40853 случаях инфицирования. Врачи вылечили 36743 пациентов, скончались - 897. "Активных" больных - 3213.