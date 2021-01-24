132 подростка со Ставрополья вступили в брак в 2020 году

На Ставрополье 132 жителя вступили в брак до совершеннолетия. Разрешение выдавали органы местного самоуправления, передает управление по информационной политике Правительства края.

Всего на Ставрополье женились и вышли замуж более 13 тысяч человек. В красивые даты вступили в брак более тысячи пар. Среди таких чисел - 2 февраля, 14 февраля, 20 февраля, 22 февраля. Только в этот месяц свой союз зарегистрировали почти 500 пар.

Больше всего свадеб сыграли в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Минводах, Георгиевске, а также в Шпаковском и Предгорном округах.

Самым возрастным женихам было 96, 93 и 91 год. А самая пожилая невеста вышла замуж за 83-летнего ровесника.