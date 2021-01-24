На ремонт жилиц ветеранов ВОВ в Ставрополе потратят 6 млн рублей

Власть Ставрополя выделила на ремонт жилья ветеранов и других причастных к Великой Отечественной войне 6 млн рублей. На эти деньги обновят 60 жилиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Помощь в ремонте жилых помещений предоставляется один раз в 3 года. Администрация оплачивает 90% стоимости ремонта, но сумма не должна превышать 100 тысяч рублей. Остальные 10% трат остаются на заявителе.

Сейчас идет прием заявок. Ветераны, вдовы участников войны и бывшие дети-узники концлагерей могут сдать документы в комитет труда и соцзащиты населения по улице Ленина, дом 415Б. Прием осуществляется по предварительной записи по номеру 56-08-61.