Жителю Северной Осетии грозит срок до 12 лет за смертельное ДТП

В Северной Осетии закончили расследовать уголовное дело по факту смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

20 октября пьяный водитель ехал по проселочной дороге с превышением скорости. Мужчина не справился с управлением и опрокинул машину в обрыв. Его 35-летняя пассажирка от травм скончалась на месте. За это его обвиняют в преступлении, предусмотренном статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Водителю грозит внушительный срок до 12 лет, - сказано в сообщении полиции.