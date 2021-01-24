Малыши играли и рисовали на "Вечном Огне" в Ессентуках

В сети появилось видео, на котором малыши играют на "Вечном Огне" в Ессентуках. Малыши жгли палки и рисовали на мемориале, рассказывают авторы ролика.

Увиденное шокировало жителей Ставрополья. Ведь на днях наказание за недостойное поведения понес подросток. Подросток решил станцевать лезгинку около "Вечного Огня" в селе Донское. Парня быстро вычислили, взрослым пришлось объяснить, почему тот не прав. В результате тинейджер публично извинился перед встревоженной публикой.

А теперь - ситуация в Ессентуках. Полиция уже проводит проверку и ищет родителей детей.