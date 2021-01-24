Цены на лекарства в Ставропольском крае выросли на 12%

Индекс цен на лекарства и медицинские товары в Ставропольском крае увеличился более чем на 12%. Об этом сообщает Северо-Кавказстат.

За год стоимость медикаментов выросла на 12,2%, а стоимость медицинских товаров - на 12,52%. Больше всего подорожали йод на 48%, отечественный аспирин - на 39,8%, линекс - на 37,7%, поливитамины - на 24,8%. Термометры подорожали почти в 1,5 раза. Подешевели винпоцетин (на 22,6%) и гипотиазид (на 3,4%).

Цены на медицинские услуги подскочили на восемь процентов. Подорожали услуги массажа (на 21,4%) и физиотерапевтическое лечение (на 16,3%).