В Северной Осетии завершились поиски пропавшего больного парня

Фото пропавшего: МВД по РСО-Алания

В Северной Осетии завершены поиски 21-летнего Алана Гаглоева. Мать написала заявление в полицию ранее, отметив, что сын нуждается в постоянном присмотре, поскольку отстает в умственном развитии. На розыск ориентировали весь личный состав полиции. Искали очевидцев, прочесывали все возможные места, где мог находиться парень. В итоге, рассказывают в республиканском МВД, пропавшего нашли в районе Карцинского шоссе.

- Было установлено, что он решил погулять пешком, дошел до поселка Карца, однако обратную дорогу до дома найти не смог, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северной Осетии.

Жизни молодого человека ничего не угрожает.