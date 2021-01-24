Членам ОПГ из Северной Осетии, укравшим 7,5 млн рублей, вынесли приговор

Трое жителей Владикавказа с сообщником из Краснодарского края, организовавшие ОПГ, получили тюремные сроки за хищение 7,5 млн рублей бюджетных денег, предназначенных для утилизации цинкосодержащих отходов.

В МВД Северной Осетии комментируют, что с апреля 2017 по июль 2018 года осужденные под руководством 60-летнего уроженца Ардона разработали преступный план, по которому в качестве бизнесменов получили государственный контракт по утилизации оксида цинка на 7,5 млн рублей, не имея цели выполнять указанные в документе условия. Отчеты по, якобы проделанной работе предоставили фальшивые. Деньги присвоили.

Аферистов судили по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, подделке официального документа, его использования и отмывании денег.

- В настоящее время решением суда все фигуранты уголовных дел признаны виновными. Им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы,- рассказали в полиции.