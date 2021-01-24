Скорость и взрыв: кадры смертельного ДТП в Чечне попали в сеть

Фото с места ЧП: ГИБДД по ЧР

Видео ужасного ДТП в чеченском поселке утекло в социальные сети.

Инцидент произошел в селении Ойсхара Гудермесского района 21 января. 27-летний водитель "Форд Фокус" на огромной скорости столкнулся с "Газелью", которая в этот момент выполняла разворот. В результате произошло возгорание и, судя по кадрам, взрыв.

- Водитель «Форд Фокус» погиб на месте, 34-летний водитель «Газели» доставлен в лечебное учреждение с травмами различнои степени тяжести, - сказано в сообщении ГИБДД по Чеченской Республике.

Следствие устанавливает степень вины каждого участника ДТП.