Двое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

Фото с места ЧП: ГИБДД по СК

В Петровском городском округе шесть человек пострадали в ДТП. Среди них - двое детей, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

ЧП случилось 24 января, после 18 часов, на трассе "Астрахань - Ставрополь". Водитель "Газели" по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21099. В результате в больницу доставили шесть человек, в том числе - дети 3 и 7 лет.

- Установлено, что ГАЗель технически является легковым автомобилем с числом пассажиров до 8 (категория В), в момент ДТП в салоне находились 2 пассажирки. Дети перевозились в автомобиле ВАЗ с соблюдением правил перевозки, - сказано в сообщении Госавтоинспеции.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают обстоятельства и причины аварий.