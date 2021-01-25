Впервые с 23 декабря никто не умер от коронавируса на Ставрополье

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В Ставропольском крае за последние 24 часа никто не скончался от коронавируса. Такое в последний раз было 23 декабря, следует из публикаций губернатора Владимира Владимирова.

За сутки COVID-19 заразились 237 человек. Врачи выписали 88 пациентов, все они лечились в Ставрополе.

По состоянию на 25 января на Ставрополье известно о 897 летальных исходах. Медики выявили 41090 заболевших, проведено свыше 1,2 млн исследований. Вылечились 36831 человек.

С 23 декабря, когда на Ставрополье не регистрировали новые смерти от COVID, количество заболевших выросло на 7960. Число выздоровевших - на 7129, а умерших - на 217.

- Вакцинация также набирает обороты. Вместе с тем, защитить здоровье, позаботиться о благополучии близких по-прежнему помогают и меры профилактики. Соблюдайте рекомендации медиков и Роспотребнадзора. Берегите себя и не болейте! - написал Владимиров.