Рамзан Кадыров стал одним из самых эффективных губернаторов России

Рамзан Кадыров оказался одним из самых эффективных губернаторов в 2020 году Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Кремле подвели итоги года, назвав самых эффективных губернаторов по ключевым показателям (KPI). Топ глав по доверию населения возглавил чеченский лидер Рамзан Кадыров.

В список лидеров по доверию вошли Чеченская Республика, Адыгея, Курганская и Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Жители особенно доверяют губернаторам Рамзану Кадырову, Мурату Кумпилову, Вадиму Шумкову, Роману Старовойту и Дмитрию Артюхову.

Наименее доверяют своим главам жители Хакасии, Владимирской области, Хабаровского и Красноярского краев, а также Кемеровской области.

Другим показателем был рейтинг доверия президенту. Здесь в числе лидеров снова Чеченская Республика, а также Крым и Севастополь. Хуже всего ситуация в Хабаровском и Красноярском краях и Санкт-Петербурге.