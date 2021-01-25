В Ставрополе ищут нелегальные дома престарелых

Администрация Ставрополя просит жителей сообщать о работе нелегальных домов, сказано в сообщении мэрии.

- В Ставрополе уделяют внимание безопасности социальных объектов. Однако у городских властей есть опасения, что в краевой столице могут работать нелегальные соцучреждения, где нарушаются все нормы безопасности, - обращается городская власть.

Проблема стала остро после того, как в ряде регионов выявили нелегальные дома для престарелых. Мэрия Ставрополя полагает, что такие заведения есть и в краевой столице.

Сообщить о нарушении можно по номерам: 112, 102, 101. Кроме того, вы можете обратиться в редакцию "КП" через соцсети: ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook. Мы доведем информацию.