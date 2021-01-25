Недвижимость в Ставрополе может войти в дело о банкротстве олигарха

Вагиф Пейсахов Фото: СОЦСЕТИ

В Арбитражном суде рассмотрят заявление об оспаривании сделки между Вагифов Пейсаховым и Артуром Тумасянцем. Первый не может отдать долг вдове Иосифа Кобзона, следует из открытых данных.

Бизнесмены в 2016 году заключили сделку по продаже 10 подвальных помещений, 19 помещений наверху и ставропольской земли, на которой находится само здание. Управляющий полагает, что разорившийся олигарх Пейсахов отдал это имущество, чтобы уменьшить конкурсную массу, формируемую в деле о банкротстве.

Договор касается этого здания в Ставрополе. Точная сумма сделки не разглашается Фото: Яндекс.Карты

Пейсахов занял у Иосифа Кобзона 25 млн долларов для развития бизнеса. Отдав около 8 млн рублей, предприниматель перестал платить. А потом выяснилось, что все деньги тот проиграл в покер.

Поначалу мэтр взял с олигарха расписку, ведь тот поклялся, что отдаст долг. Но позже Кобзон обратился в полицию. В 2016 году Пейсахова приговорили к 6 годам тюрьмы. А уже после смерти певца его супруга подала иск для взыскания 25 млн долларов. Имущества и тюремной зарплаты в 2,7 тысяч рублей не хватает, чтобы покрыть весь долг.

Больше информации по делу - в материале "КП".

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