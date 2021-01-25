Названа годовая зарплата осужденного олигарха из Ставрополя

Вагиф Пейсахов Фото: СОЦСЕТИ

Разоренный олигарх Вагиф Пейсахов, осужденный за мошенничество, получает в тюрьме 2,7 тысяч в год. Этих доходов и имущества на воле не хватает, чтобы погасить долг вдове Кобзона, следует из материалов дела.

Управляющий Пейсахова начал оспаривать его сделки. Так, в 2016 году бизнесмен продал Артуру Тумасянцу 10 подвальных помещений и 19 помещений наверху, а также землю, на которой стоит здание с недвижимостью. По мнению управляющего, предприниматели провернули сделку "с целью уменьшения конкурсной массы, формируемой в деле о банкротстве".

Договор касается этого здания в Ставрополе. Точная сумма сделки не разглашается Фото: Яндекс.Карты

Пейсахов занял у Иосифа Кобзона 25 млн долларов для развития бизнеса. Спустя время стало известно, что олигарх просадил деньги в покер. После невыполненных обещаний вернуть средства мэтр обратился в суд. Ставропольского бизнесмена в 2016 году осудили на 6 лет. После смерти певца его жена Нинель подала в суд иск о взыскании долгов.

В 2020 году олигарха признали банкротом. Его управляющий ищет средства для погашения долга.

Как Пейсахов и Кобзон познакомились - в материале "КП".

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Эта строчка в материалах уголовного дела, с которым сейчас закончил разбираться Одинцовский городской суд, заунывно повторяется семь раз. Меняются только даты и цифры перед шестью нулями. Итого, подсчитали следователи, с января по ноябрь 2013-го подсудимый Вагиф Пейсахов получил от кредитора 25 миллионов американских рублей. По тому курсу - 807 миллионов рублей русских [подробности]