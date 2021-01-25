"Вместе в цифровое будущее": журналисты Юга подали первую сотню работ на юбилейный конкурс "Ростелекома" для СМИ

Джамиля Ибрагимова. Фото: ПАО "Ростелеком"

Сотой работой от Юга на десятый конкурс журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее", инициированный "Ростелекомом", стал видеосюжет "Город с высоким IQ" Джамили Ибрагимовой из Ставропольского края.

Конкурс "Вместе в инновационное будущее". Фото: ПАО "Ростелеком"

В новости корреспондент ставропольского краевого телеканала "Своё ТВ" рассказала о том, как город Железноводск, расположенный на территории эколого-курортного региона Кавказские Минеральные воды, стал первым умным курортом в России.

Сегодня Железноводск – бальнеологический курорт федерального значения. В рамках программы "Умный город" в нем разработан программно-аппаратный комплекс для туристов. На интерактивных стендах (смарт-киосках), установленных в популярных местах отдыха, размещается информация о достопримечательностях города, туристических маршрутах, работе городских служб, объектах досуга, основных мероприятиях и многом другом. Теперь вопрос "как пройти в библиотеку" больше не задают прохожим, говорится в сюжете.

Автор отметила, что внедрение умных технологий позволило значительно улучшить управление городской инфраструктурой. Теперь сотрудники администрации города могут оперативно отслеживать уровень потребления коммунальных ресурсов, динамику накопления и вывоза мусора, движение муниципального транспорта и многое другое.

Кроме того, любой горожанин теперь может лично принимать участие в создании комфортной городской среды. Достаточно установить мобильное приложение "Умный Железноводск", которое позволяет направлять обращения, касающиеся городских проблем, сразу ответственному сотруднику в администрации города.

- Впервые участвую в конкурсе “Ростелекома”. Отличная возможность прокачать свои компетенции для создания новых сюжетов, в которых жители края узнают о всех плюсах использования современных технологий. Ведь это – недалекое будущее, которое сделает наши города безопаснее и комфортнее. И чем больше мы – журналисты, будем рассказывать об этом, тем быстрее люди адаптируются к новым цифровым сервисам и с удовольствием будут использовать их в работе и жизни, – рассказала Джамиля Ибрагимова, корреспондент "Своё ТВ".

Джамиля Ибрагимова. Фото: ПАО "Ростелеком"

На конкурс уже подано более четырехсот авторских публикаций и сюжетов из разных регионов страны. Работы принимаются по основным направлениям журналистки: печатная пресса, радио и телевидение, интернет и социальные медиа, а также по двум специальным номинациям "Цифровой регион" и "Кибербезопасность".

- Журналисты и блогеры Юга традиционно демонстрируют большой интерес к технологиям будущего, к темам информационного, инновационного, цифрового развития. В этом году конкурс юбилейный, поэтому мы подготовили особенную программу награждения не только на федеральном, но и на региональном уровне. По количеству работ от нашего региона пока лидируют интернет-СМИ, – отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком".

С подробной информацией о конкурсе «Вместе в цифровое будущее» и условиях участия представители СМИ и блогеры могут ознакомиться на сайте. Прием работ завершится 31 марта 2021 года.