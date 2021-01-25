На аэропорт Ставрополя подали в суд из-за долга 2018 года

У аэропорта Ставрополя хотят отсудить 3,7 млн рублей из-за долга 2018 года. Об этом сказано на сайте Арбитражного суда.

Иск к аэропорту имени Александра Суворова подал "Администрация гражданских аэропортов". Компания хочет взыскать деньги и неустойку по договору за 2018 год. Заявление подали 18 января. Пока что суд оставил его без движения из нарушений при составлении иска.

- Оставить исковое заявление без движения на срок до 24.02.2021, в течение которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, - сказано в документе.

Отметим, что в январе 2021 года "Администрация гражданских аэропортов" подала в суд на 10 аэропортов. Среди них - "Внуково", томский аэропорт и аэропорт Элисты.