Сержант запаса оштрафован за пьяную езду в Пятигорске

Бывшему военному, сержанту запаса Канкулову вынесли приговор по делу о пьяной езде. Об этом рассказывает пресс-служба Военного суда Пятигорска.

Мужчина сел за руль пьяным. А когда его остановили инспекторы - отказался от освидетельствования. В ходе судебного заседания сержант признал вину.

- Приговором Пятигорского гарнизонного военного суда Канкулов был признан виновным [...] в преступлении, предусмотренном статьей 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 210000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, - сказано в сообщении.

Приговор пока не вступил в силу.