За 2020 год 350 человек погибли в ДТП на Ставрополье

В Ставропольском крае в 2020 году зарегистрировано 350 погибших в авариях. Об этом рассказал главный госинспектор безопасности дорожного движения Алексей Сафонов на итоговой пресс-конференции.

В 2578 ДТП пострадали 3385 человек. Из них - 306 детей, которые стали участниками 299 авариях. Помимо этого, скончались 16 детей.

В целом, количество смертей на дорогах уменьшилось на 13,4%. Число ДТП с несовершеннолетними снизилось на 5,4%, но детская смертность выросла на 14%. Аварий, связанных с алкоголем, стало меньше на 21%, они составляют 7% от общего числа ДТП.

- Продолжаются работы по улучшению улично-дорожной сети. К примеру, удалось в 2 раза снизить количество так называемых «очагов аварийности» - с 80 до 42. Этого удалось добиться благодаря в том числе установке камер автоматической фиксации административных правонарушений. Сегодня на дорогах Ставрополья действует 220 комплексов фиксации, в 2021году камер станет на 100 больше, - заявил Алексей Сафонов.