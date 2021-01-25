Сержант осужден за незаконный оборот оружия в Ставрополе

В Ставрополе вынесли приговор в отношении сержанта Павла Калашника, причастному к обороту оружия. Об этом сообщает краевое управление ФСБ.

В период с сентября 2018 по январь 2020 года военный самостоятельно и через сослуживца незаконно хранил, перевозил, носил и сбывал огнестрельное оружие. Калашник нарушил ФЗ "Об оружии" и правил оборота боевого ручного оружия в военизированных организациях.

В ходе обыска у осужденного изъяли три пистолета ПМ, пистолет Марголина, 15 штык-ножей, 12-милимитровое ружье, 5 реактивных осветительных патронов, имитационный взрывпакет ВПЦФ-1 и 48 патронов калибра 9 мм. Против военного возбудили уголовное дело по статье "Незаконный оборот оружия".

- В ходе следственных действий Калашник полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 20 января Ставропольским гарнизонным военным судом он признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к трем года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сказано в сообщении ФСБ.