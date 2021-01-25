Прокуратура Ставрополья проверит обращение о частных домах престарелых

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку после обращения депутата Краевой думы Николая Новопашина. Об этом рассказал сам депутат в социальных сетях.

- Прокуратура Ставропольского края рассмотрела мое обращение по вопросу проверки деятельности частных домов престарелых и инвалидов. С привлечением специалистов контролирующих органов инициирована проверка соблюдения требований федерального законодательства, - написал Новопашин.

Депутат отправил обращение 17 декабря. Ответ был получен 19 января.

Ранее мэрия Ставрополя попросила горожан сообщать о нелегальных домах престарелых. Есть опасность, что такие заведения существуют в городе, считают в администрации.