Жителю Ставрополя грозит до 10 лет за кражу 19 млн с карты

В Ставрополе утвердили обвинение по уголовному делу против местного жителя. Мужчину обвиняют в краже в особо крупном размере, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В 2016 году обвиняемый познакомился с потерпевшей, у которой была большая сумма денег. Через пару лет он прикрепил свой номер к карте, чтобы установить дистанционную услугу "Сбербанк Онлайн". В течение года он похитил у потерпевшей более 19,4 млн рублей.

- В прокуратуре Ленинского района г. Ставрополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Кража, совершенная в особо крупном размере". В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ставрополя, - сказано в сообщении прокуратуры.

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.