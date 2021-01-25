На Ставрополье до конца января поступит 20 тысяч доз вакцины от COVID-19

Одна из вакцин от коронавируса Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье распределено уже 10 тысяч доз вакцины от COVID-19. До конца января ожидается поступление новой партии – еще 20 тысяч доз. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

– На Ставрополье уже поступили и распределены 10 тысяч доз вакцины. До конца месяца ожидается очередная партия ещё в 20 тысяч доз. В целом возможности нашего края позволяют одномоментно принимать и хранить до 150 тысяч доз вакцины, – сообщил Владимиров в Instagram.

Губернатор Ставрополья подчеркнул, что теперь на прививку можно записаться заранее. Для этого достаточно заполнить заявку на едином портале здравоохранения Ставропольского края. Также можно позвонить в свою поликлинику или по единому номеру 122. А кода подойдет очередь, с вами свяжутся и вызовут на прививку.