За сутки шесть пациентов с коронавирусом скончались на Ставрополье

В Ставропольском крае от коронавируса за сутки умерли еще шесть человек. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров в соцсетях.

За 24 часа медики выявили COVID у 235 пациентов. Сняты с медицинского наблюдения еще 293 выздоровевших. Общее количество проведенных тестов превысило отметку в 1,2 млн.

Всего за время пандемии на Ставрополье обнаружили 41325 зараженных. Выписаны 37124 пациента, умерли - 903. "Активными" больными остаются 3298 местных жителей.

Отметим, что в Ставрополе заболели коронавирусом 7351 горожанин. Врачи вылечили 7174 инфицированных. Скончались 353 человека.