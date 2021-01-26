В 2021 году запланировано более 30 ярмарок по 16 адресам Ставрополя

В Ставрополе составили план ярмарок выходного дня на 2021 год. Для торговли местной продукцией отвели более 30 суббот, сказано в сообщении городской мэрии.

- Для участия в ставропольских ярмарках обычно съезжаются производители со всего края. Они всегда радуют горожан широким ассортиментом своих товаров. Свежие колбасы, сыры, выпечку, бакалейные товары, - сообщает пресс-служба администрации.

В октябре 2020 года все городские ярмарки стали бесплатными для сельхозтоваропроизводителей. Это поможет снизить цену на основные продукты.